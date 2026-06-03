Ucraina Zelensky e Rutte omaggiano i soldati di Kiev caduti | le immagini al memoriale

Notizia in breve

Il presidente ucraino e il segretario generale della Nato hanno visitato un memoriale per rendere omaggio ai soldati ucraini uccisi nel conflitto con la Russia. Sono state mostrate immagini dell’evento, durante il quale entrambi hanno osservato il sito commemorativo. La visita si è svolta in un contesto di ricordo ufficiale dei militari morti in guerra.