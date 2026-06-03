Ucraina Zelensky e Rutte omaggiano i soldati di Kiev caduti | le immagini al memoriale
Il presidente ucraino e il segretario generale della Nato hanno visitato un memoriale per rendere omaggio ai soldati ucraini uccisi nel conflitto con la Russia. Sono state mostrate immagini dell’evento, durante il quale entrambi hanno osservato il sito commemorativo. La visita si è svolta in un contesto di ricordo ufficiale dei militari morti in guerra.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno reso omaggio ai soldati ucraini caduti nella guerra contro la Russia. Rutte ha partecipato alla cerimonia nella capitale Kiev, dove ha deposto fiori insieme a Zelensky, prima di avere dei colloqui con i funzionari del governo ucraino, che verteranno probabilmente sulle esigenze di difesa aerea. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Notizie e thread social correlati
Ucraina, Zelensky visita il memoriale dedicato alle vittime di BuchaIl presidente ucraino e sua moglie hanno partecipato a una cerimonia commemorativa nel quarto anniversario delle azioni militari a Bucha, una...
Ucraina, Zelensky da Macron per rimettere Kiev al centro delle priorità europeeIl presidente ucraino ha incontrato il presidente francese per discutere della priorità di Kiev nell'agenda europea.
Temi più discussi: Drone russo in Romania, condanna dall’UE che prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca; Italia tra i 5 paesi Nato che bloccano gli aiuti all'Ucraina; Ucraina, drone russo in Romania: due feriti. Bucarest: via console di Mosca. Putin: pronti a indagine obiettiva; Un drone di Putin porta la guerra nell’Ue, Mosca: I sogni tranquilli sono finiti.
Beh essere ciuccia- #Rutte e lecca- #Vonderleyen è pure PEGGIO. E di parecchio #Russia #Ucraina #Putin #Zelensky #Donbass #Nato #Kiev #Mosca #UnioneEuropea #sanzioni #ue #Eu #Europa #kallas #Meloni #starmer #macron #Draghi #Trump #Israele x.com
Ucraina, visita a sorpresa a Kiev di Rutte. E c'è anche Cavo DragoneKiev, 3 giu. (askanews) - Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rendono omaggio ai soldati caduti al fronte davanti al Muro della Memoria durante una visita a sorpresa del segretario ... libero.it
Zelensky riceve Rutte (Nato) a Kiev, al centro dei colloqui il programma Purl(Agenzia Vista) Kiev, 03 giugno 2026 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, per fare ... affaritaliani.it
I paesi chiave della NATO bloccano il piano di Rutte per aumentare gli aiuti all'Ucraina reddit
L’alta commissaria Kallas avverte: La Russia non rispetta più i confini. E Rutte denuncia: Azioni sconsiderate facebook