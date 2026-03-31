Il presidente ucraino e sua moglie hanno partecipato a una cerimonia commemorativa nel quarto anniversario delle azioni militari a Bucha, una località nei pressi di Kiev. La visita si è svolta presso un memoriale dedicato alle vittime di quel periodo, che va dalla fine di febbraio alla fine di marzo 2022.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie hanno commemorato il quarto anniversario delle atrocità commesse a Bucha, vicino a Kiev, dalle forze d’invasione russe tra le fine di febbraio e la fine di marzo 2022. “Ricordiamo e non dimenticheremo ciò che il nemico ha fatto. Ogni assassino, carnefice e terrorista russo dovrà rispondere di ogni crimine commesso contro il nostro popolo”, ha scritto il leader ucraino sulla sua pagina social. Quando le truppe ucraine hanno riconquistato Bucha, hanno trovato più di 400 corpi lasciati dall’operazione di pulizia etnica russa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky visita il memoriale dedicato alle vittime di Bucha

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