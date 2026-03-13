Ucraina, Zelensky da Macron per rimettere Kiev al centro delle priorità europee

Il presidente ucraino ha incontrato il presidente francese per discutere della priorità di Kiev nell'agenda europea. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca temporanea delle sanzioni sulle esportazioni di petrolio russo, una decisione che riguarda circa 100 milioni di barili al giorno, equivalenti a quasi un intero giorno di produzione mondiale.

Scontro sulla decisione degli Stati Uniti di revocare, per 30 giorni, le sanzioni sulle esportazioni del petrolio russo: una deroga che interesserebbe 100 milioni di barili al giorno, pari a quasi ad un giorno di produzione mondiale. È una revoca che non aiuta la pace, ha detto il presidente Zelensky, che oggi ha incontrato Macron per rimettere l’Ucraina al centro delle priorità europee. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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