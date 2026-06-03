Ucraina, Kiev lancia droni contro siti energetici e militari a San Pietroburgo

Notizia in breve

Droni ucraini hanno colpito obiettivi energetici e militari a San Pietroburgo, mentre si svolgeva la conferenza di leader aziendali e funzionari governativi. Gli attacchi sono stati segnalati durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La presenza di questa azione si verifica in un momento di alta tensione tra i due paesi. Non ci sono state conferme ufficiali sulle perdite o sui danni causati.