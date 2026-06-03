Ucraina Kiev lancia droni contro siti energetici e militari a San Pietroburgo

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Droni ucraini hanno colpito obiettivi energetici e militari a San Pietroburgo, mentre si svolgeva la conferenza di leader aziendali e funzionari governativi. Gli attacchi sono stati segnalati durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La presenza di questa azione si verifica in un momento di alta tensione tra i due paesi. Non ci sono state conferme ufficiali sulle perdite o sui danni causati.

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Attacchi con droni ucraini contro siti energetici e militari a San Pietroburgo, dove si sta svolgendo la conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Putin. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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