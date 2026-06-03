Un bus russo è stato colpito da droni ucraini, provocando 11 morti. Contestualmente, a San Pietroburgo, un terminal petrolifero è stato danneggiato da un attacco non rivendicato. Nessuna delle due parti ha fornito dettagli sulla responsabilità. Le autorità russe hanno aperto un'indagine sugli incidenti. Entrambi gli attacchi sono avvenuti nel territorio russo, segnando un ulteriore escalation nel conflitto tra i due paesi.

Droni ucraini colpiscono il terminal petrolifero di San Pietroburgo nel giorno del Forum economico. Mosca denuncia 7 morti su un bus, mentre sale a 22 il bilancio dei raid russi La guerra tra Russia e Ucraina si allarga ancora nel cuore del territorio russo. Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito stamattina da un attacco ucraino. L'attacco è coinciso con l'inizio del Forum economico internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Gli abitanti di San Pietroburgo hanno pubblicato foto e video di forti esplosioni e di un vasto incendio mentre la città veniva attaccata da droni ucraini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni ucraini contro un bus russo: 11 vittime. E Kiev centra un terminal petrolifero San Pietroburgo

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Droni ucraini contro territori russi: almeno tre morti nella regione di Mosca

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