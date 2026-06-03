L’Ucraina ha colpito un grande terminal petrolifero vicino San Pietroburgo

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, droni hanno attaccato un grande terminal petrolifero vicino San Pietroburgo, uno dei principali punti di stoccaggio e esportazione di prodotti petroliferi in Russia. L’attacco ha causato incendi e danni alle strutture del sito, senza riferimenti a vittime o altri danni collaterali. Non sono state fornite dettagli su eventuali responsabilità o conseguenze immediate.

L’Ucraina torna a colpire in profondità il territorio russo. Nella notte tra il 2 e il 3 giugno un attacco con droni ha preso di mira il terminal petrolifero di San Pietroburgo, uno dei principali impianti russi per lo stoccaggio e l’esportazione di prodotti petroliferi. Lo riporta il Kyiv Independent, citando immagini e video diffusi sui social e analizzati dal canale indipendente russo Astra. Le riprese mostrano una vasta colonna di fumo nero e incendi nell’area del porto, sul Golfo di Finlandia. Secondo Astra, i droni avrebbero colpito il grande terminal petrolifero della zona, una struttura che movimenta circa 12,5 milioni di tonnellate di carburanti all’anno attraverso collegamenti ferroviari, stradali e fluviali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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UCRAINA COLPISCE IL CUORE DEL PETROLIO RUSSO: 40% EXPORT BLOCCATO

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