Roma Capitale primo via libera a riforma costituzionale Pd si astiene Meloni | Amarezza e stupore

L'aula della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale riguardante i poteri di Roma Capitale, con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astensioni. Il Partito Democratico si è astenuto, mentre il presidente del Consiglio ha espresso amarezza e stupore per il risultato. La proposta modifica alcuni aspetti costituzionali legati alla gestione della città.

(Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato oggi in prima lettura il Ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale con 159 sì, 33 no e 55 astenuti. Il Pd si è astenuto. "Un voto di astensione costruttiva che potrà anche trasformarsi in un voto positivo – ha spiegato Roberto Morassut – Noi sentiamo l'esigenza di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Meloni demolisce il Pd: “Stupore, non rispettano gli impegni". L'assurdo voto su Roma CapitaleL'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale sui poteri di Roma capitale con 159 sì, 33 no e 55 astenuti. Accordo FdI-Pd: riforma Roma Capitale rinviata per referendumI meloniani hanno bisogno dei voti dei dem per approvare la riforma costituzionale che farà legiferare il Campidoglio evitando un altro referendum... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Per Roma Capitale oggi il primo sì: i dem si astengono, irritazione Fdi; Primo via libera alla Camera della riforma su Roma Capitale, 159 sì; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 25 e 26 aprile. Primo via libera alla Camera alla riforma su Roma Capitale, Meloni Il Pd tradisce gli impegni e si astieneROMA (ITALPRESS) – È stata approvata oggi, in prima lettura alla Camera, la riforma costituzionale per rafforzare il ruolo di Roma Capitale e per attribuire al Campidoglio i poteri legislativi necess ... italpress.com Roma, Mussolini(Fi): importante passo avanti per riforma CapitaleRoma, 29 apr. (askanews) – Con il netto via libera decretato dalla Camera al Ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale, la nostra città compie un ulteriore e importantissimo passo in avanti vers ... askanews.it MoVimento 5 Stelle Camera. . Dalla Camera, il nostro Alfonso Colucci in dichiarazione di voto sul Ddl Roma Capitale - facebook.com facebook La Lega rilancia per riconoscere funzioni legislative non solo a Roma Capitale ma anche ai comuni capoluogo di città metropolitane. Lo fa con un odg al ddl costituzionale a prima firma Igor Iezzi. Sull'odg il governo si era rimesso all'Aula ed è stato approvato x.com