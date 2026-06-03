Durante la notte, droni ucraini hanno colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in risposta a un attacco russo su varie città. Sul fronte dei combattimenti, ci sono stati attacchi reciproci su bus e civili, con diversi morti. La guerra tra Ucraina e Russia continua a registrare un’escalation, con scontri e bombardamenti che coinvolgono obiettivi civili e infrastrutture.

La guerra in Ucraina registra un’escalation dopo mesi di stallo apparente. In realtà migliaia di soldati e civili hanno continuato a combattere e morire, al netto di un’indubbia evoluzione del conflitto: i due schieramenti fanno sempre più affidamento al combattimento da remoto, utilizzando droni di ultima generazione. In particolare gli ucraini, i quali sono diventati autentici esperti nel settore al punto che vengono interpellati da altri Paesi. Risultato: un dispositivo di Kiev ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, provocando almeno 7 morti e 11 feriti. Il raid è giunto in risposta a un maxi attacco sferrato da Mosca il 2 giugno contro diverse città ucraine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ucraina e Russia, attacchi reciproci su bus e civili: diversi morti, perché la guerra registra un'escalation

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