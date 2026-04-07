Il 7 aprile 2026 si sono verificati nuovi attacchi aerei in Ucraina e in Russia, con conseguenti vittime civili tra cui bambini e anziani. Durante la giornata sono stati segnalati danni a infrastrutture civili e aree residenziali. In alcune zone sono state intercettate operazioni di droni, mentre in altri territori si sono susseguite esplosioni di ordigni. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra i due Paesi coinvolti nel conflitto.

Nuovi attacchi aerei hanno colpito l’Ucraina e la Russia in data 7 aprile 2026, causando diverse vittime civili tra cui bambini e anziani. Contemporaneamente emergono i dettagli di una telefonata segreta tra Viktor Orban e Vladimir Putin avvenuta lo scorso ottobre. L’ultima escalation ha il coinvolgimento di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, dove un drone ha centrato un minibus. Il bilancio riportato dalle autorità locali indica tre persone morte e 12 ferite, con accuse rivolte alla Russia per aver preso di mira deliberatamente dei civili. Nel distretto Korabelnyi di Kherson, Oleksandr Prokudin ha denunciato il bombardamento di zone residenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni tra civili e segreti di Orban: l’escalation tra Russia e Ucraina

La Russia lancia nuovi raid in Ucraina: uccisi 4 civili, tra cui un bambino di 10 anniAlmeno quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste uccise a causa degli ultimi bombardamenti condotti dalla Russia nella notte tra...

"Decide la guerra tra Russia e Ucraina": perché tutto dipende dai droni cinesiLa Cina, dominando componenti e filiere dei droni, è diventata l’attore invisibile ma decisivo della guerra tecnologica tra Russia e Ucraina Nel...

Temi più discussi: SardegnaProtezioneCivile - Droni e sistemi a pilotaggio remoto: esteso al Sistema regione il modello Protezione civile; Conflitto in Sudan: in aumento gli attacchi con droni contro obiettivi civili; Ambiente: droni e sistemi a pilotaggio remoto, il progetto nato in Protezione Civile diventa strumento operativo di tutto il sistema regionale; Quasi 500, tra missili e droni, piovuti sull'Ucraina in un giorno.

Confine tra Ciad e Sudan, gli attacchi con i droni: nei presìdi di MSF 457 feriti e 38 mortiLivelli estremi di violenza sui civili. I civili della regione del Darfur hanno subito livelli estremi di violenza, tra cui persecuzioni etniche contro le comunità non arabe, bombardamenti ed ... repubblica.it

Dronus raccoglie 15 milioni per i droni civili che controllano le infrastrutture critiche. Tra gli investitori anche Eni e CdpQuindici milioni di euro per potenziare i droni autonomi. È l’ammontare di denaro raccolto da Dronus, società italiana nata nel 2018, tramite un aumento di capitale guidato da Algebris Investments e ... milanofinanza.it

La società ha acquisito una flotta di droni per controllare lo stato di conservazione dell’infrastruttura per scoprire meglio e prima eventuali criticità e poter intervenire con estrema tempestività - facebook.com facebook

Guerra all'Iran, il disastro israelo-statunitense prosegue. Nelle ultime 4 settimane, la capacità dell'Iran di lanciare missili e droni NON è diminuita. Anzi, è lentamente cresciuta. Vedremo se continuerà così dopo i grandi attacchi di queste ore. x.com