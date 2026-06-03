Un autobus colpito da un drone ucraino a Yenakiyevo, nel Donetsk, si è incendiato. Sul luogo, resti di sedili e cuscini da viaggio sono sparsi a terra. L’attacco ha provocato almeno otto vittime e dieci feriti. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle cause dell’attacco. La zona è sotto controllo delle autorità locali.

A terra cuscini da viaggio e resti di sedili: è quello che rimane di un autobus colpito da un drone ucraino nel Donetsk, nella città di Yenakiyevo. Nell’attacco sono morte almeno 8 persone e altre 10 sono rimaste ferite. Il drone ha colpito un bus di linea in viaggio da Mosca verso la Crimea. Il Donetsk è una delle quattro regioni dell’Ucraina che la Russia ha annesso nel 2022, qualche mese dopo l’inizio della campagna militare di Mosca in Ucraina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, drone di Kiev colpisce bus in Donetsk: almeno 8 morti e 10 feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Drone ucraino colpisce un autobus russo: 7 morti e 11 feriti cresce l'escalation della guerra

Notizie e thread social correlati

Ucraina, drone colpisce autobus nel Donetsk occupato dai russi: 7 morti e 11 feritiUn drone ha attaccato un autobus di linea tra Mosca e Simferopol nella Crimea occupata, causando sette morti e undici feriti.

Donetsk, drone colpisce autobus diretto in Crimea: sette morti e undici feritiUn drone ucraino ha colpito un autobus di linea sulla tratta tra Mosca e Simferopol, in Crimea.

Temi più discussi: Drone russo colpisce un edificio in Romania, Putin: Dateci i resti e vedremo se è nostro; Ucraina, drone di Kiev avrebbe colpito centrale di Zaporizhzhia; Ucraina, i nuovi droni killer cambiano la guerra: così Kiev sta piegando la Russia; Guerra in Ucraina: Mosca lancia missili e droni, Kiev colpisce raffinerie russe.

L'esercito ucraino smentisce: Non abbiamo colpito la centrale Zaporizhzhia. Sopralluogo Aiea: Danni coerenti con l'impatto di un drone. Kiev attacca ancora una raffineria e impianti petroliferi in Russia. Lukashenko: mai soldati bielorussi in Ucraina x.com

La Romania: Il drone? Deviato dopo essere stato colpito in Ucraina reddit

Attacchi ucraini su San Pietroburgo nel giorno della Davos russa. Il Consiglio Atlantico in visita a KievAlcuni sono gravi. Mosca: 'Massiccio attacco sulle strutture militari ucraine'. Nella capitale black-out e roghi. In Russia colpito il Kursk (ANSA) ... ansa.it

Guerra Ucraina-Russia, Kiev lancia centinaia di droni: 7 morti su bus, terminal petrolifero in fiamme a San PietroburgoSecondo Mosca, almeno 354 droni sono stati lanciati su una quindicina di regioni russe comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo ... fanpage.it