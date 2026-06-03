Un drone ha attaccato un autobus di linea tra Mosca e Simferopol nella Crimea occupata, causando sette morti e undici feriti. L’incidente si è verificato nel Donetsk controllato dai russi. Non sono stati forniti dettagli sull’origine del drone o sulle cause dell’attacco. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno aperto un’indagine. La vittima e i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Un drone ha colpito un autobus di linea che viaggiava tra Mosca e Simferopol, nella Crimea occupata dalla Russia. Un funzionario ha affermato che l’attacco, avvenuto nelle prime ore di mercoledì, ha causato la morte di sette persone, undici sono rimaste ferite. L’ Ucraina per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Drone colpisce un autobus in una zona ucraina occupata dalla Russia. L’attacco del drone giunge proprio quando la città fa da teatro all’ International Economic Forum, evento ideato per presentare la Russia al mondo. Inoltre, l’autobus è stato colpito il giorno successivo all’offensiva russa in diverse città ucraine che ha causato la morte di almeno 22 persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Ucraina, drone colpisce autobus nel Donetsk occupato dai russi: 7 morti e 11 feriti

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Drone ucraino colpisce un autobus russo: 7 morti e 11 feriti cresce l'escalation della guerra

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