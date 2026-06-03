Un drone ucraino ha colpito un autobus di linea sulla tratta tra Mosca e Simferopol, in Crimea. L’attacco ha provocato sette morti e undici feriti. L’incidente si è verificato a Donetsk, secondo quanto riferito. Non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica dell’attacco o sulle condizioni dei feriti.

Un attacco attribuito a un drone ucraino ha colpito un autobus di linea che viaggiava sulla tratta Mosca-Simferopol, causando la morte di sette persone e il ferimento di altre undici. L’episodio è avvenuto a Yenakiyevo, nella regione di Donetsk, territorio ucraino attualmente sotto il controllo delle forze russe. A riferire il bilancio delle vittime è stato Denis Pushilin, responsabile dell’amministrazione locale insediata da Mosca nella regione, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram. “Secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi”, ha dichiarato Pushilin, precisando che il drone avrebbe colpito direttamente l’autobus mentre era in viaggio verso Simferopol, principale città della Crimea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Donetsk, drone colpisce autobus diretto in Crimea: sette morti e undici feriti

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