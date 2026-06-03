Ucraina | continua fra le polemiche la mobilitazione forzata forse anche per le donne

Da follow.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Ucraina, la mobilitazione forzata, inclusa quella delle donne, continua a essere oggetto di polemiche. La misura è osteggiata dalla popolazione e presenta problemi di corruzione e inefficienza all’interno dell’apparato militare. Finora, questa mobilitazione non ha soddisfatto le necessità richieste dal conflitto in corso.

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La mobilitazione forzata in Ucraina è uno dei punti deboli dell’apparato militare ucraino: osteggiata dai cittadini, piagata dalla corruzione e dall’inefficienza, finora non ha risposto alle esigenze imposte dal conflitto. Lo ammette a chiare lettere il Kyiv Independent, che si chiede se le nuove regole in vigore da giugno influiranno sulla situazione, nel timore che persino le donne possano essere precettate e spedite al fronte. Violenza dei reclutatori e contro i reclutatori Gli atti di violenza compiuti dagli ufficiali dei Centri Territoriali di Reclutamento sono tristemente noti. In Rete e sui social circolano i video terribili delle retate con cui di fatto rapiscono gli uomini prendendoli dalla strada e caricandoli dentro i loro veicoli per condurli in caserma. 🔗 Leggi su Follow.it

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