Il ministro della Difesa ha commentato la possibilità di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, affermando che sarebbe difficile e potrebbe provocare una crisi nel settore agricolo. La dichiarazione arriva dopo le tensioni tra i partiti di governo, Lega e Forza Italia, sulla questione. Crosetto ha sottolineato le complicazioni legate all’ingresso del paese nell’UE, senza entrare nel merito delle discussioni politiche interne.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interviene sul processo di adesione dell’ Ucraina nell’ Unione europea e sulla polemica nata all’interno del governo, tra Lega e Forza Italia. Nei giorni scorsi, mentre a Bruxelles si continua a parlare di grandi progressi e di nuovi capitoli negoziali da aprire con Kiev, Antonio Tajani aveva aperto all’adesione del Paese di Volodymyr Zelensky, seppur precisando che “ prima ci sono i Balcani “, mentre la Lega bocciava fermamente l’idea con un secco comunicato. Una discussione superflua, come già spiegato da Ilfattoquotidiano.it, dato che per l’entrata dell’Ucraina nel gruppo dei 27 persistono problemi tecnici e politici al momento insuperabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ucraina nell’Ue? È difficile, lo sanno anche i tedeschi. Causerebbe una crisi del settore agricolo”. Le parole del ministro Crosetto (FdI) dopo le polemiche tra Lega e Forza Italia

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