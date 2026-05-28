A Roma, in piazza Aldo Moro, si svolge la prima manifestazione dedicata alle donne trans. L’evento si concentra sulle cause dei tassi elevati di decessi tra le donne trans in Italia e mira a sensibilizzare sull’argomento. Alla protesta partecipano rappresentanti di associazioni e attivisti che promuovono i diritti delle persone trans. La mobilitazione si svolge con cortei e interventi pubblici, senza coinvolgere figure politiche ufficiali.

? Punti chiave Perché l'Italia detiene il primato dei decessi tra le donne trans?. Chi sono le figure che guideranno la protesta a Roma?. Come si intrecciano i diritti di genere con le richieste d'asilo?. Quali sono le conseguenze della violenza subita dalle lavoratrici del sesso?.? In Breve Appuntamento domenica 31 maggio alle ore 17:30 a piazzale Aldo Moro. Italia detiene il primato per numero di decessi tra le persone trans. Partecipazione prevista di sex worker, richiedenti asilo e donne razzializzate. Obiettivo contrastare la marginalizzazione strutturale e la violenza specifica subita. Domenica 31 maggio alle ore 17:30, piazzale Aldo Moro a Roma ospiterà la prima manifestazione in Italia dedicata alle donne trans. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, piazza Aldo Moro: la prima mobilitazione per le donne trans

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