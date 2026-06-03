Ucciso dopo una lite per l'immondizia a Casal del Marmo una testimone | La vittima aveva una spranga

Notizia in breve

Una testimone ha riferito di aver visto la vittima, durante la lite, impugnare una spranga, prima di essere colpita e accoltellata. La vicenda si è svolta in un quartiere residenziale, dove si sono verificati i fatti. La donna ha assistito alla scena e ha descritto l’uomo con una spranga come coinvolto nel confronto con un’altra persona. La lite è culminata con l’accoltellamento, che ha portato alla morte della vittima.