Roma Omicidio a Casal del Marmo | fermato un 18enne dopo una lite tra vicini
Un giovane di 18 anni è stato fermato dopo un omicidio avvenuto a Casal del Marmo, nella periferia nord-ovest di Roma. L’episodio è avvenuto a seguito di una lite tra vicini. La polizia ha arrestato il sospettato, che avrebbe avuto un ruolo nel decesso di un uomo coinvolto nella discussione. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate durante la lite. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella periferia nord-ovest di Roma. Un giovane di 18 anni, cittadino colombiano, è stato fermato dalla polizia nella serata del 2 giugno con l’accusa di aver ucciso Luca Di Vito, romano di 57 anni, al termine di una violenta lite avvenuta nella zona di Casal del Marmo, alla periferia nord-occidentale della Capitale. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, ancora al vaglio degli inquirenti, il motivo del conflitto sarebbe legato a una disputa che andava avanti da tempo riguardante il conferimento dei rifiuti. La vittima non avrebbe tollerato che il giovane depositasse la propria spazzatura nei contenitori situati sotto la sua abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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