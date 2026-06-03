Roma Omicidio a Casal del Marmo | fermato un 18enne dopo una lite tra vicini

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato fermato dopo un omicidio avvenuto a Casal del Marmo, nella periferia nord-ovest di Roma. L’episodio è avvenuto a seguito di una lite tra vicini. La polizia ha arrestato il sospettato, che avrebbe avuto un ruolo nel decesso di un uomo coinvolto nella discussione. La vittima è deceduta in seguito alle ferite riportate durante la lite. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.