Ucciso dopo una lite per l'immondizia a Casal del Marmo il fratello | Assurdo voleva chiarire con i vicini

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso durante una lite per l’immondizia a Casal del Marmo, a Roma. Il fratello della vittima, presente al momento dell’omicidio, ha riferito che l’uomo voleva chiarire con i vicini. La lite si è sviluppata a pochi passi dalla loro abitazione. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici della discussione.