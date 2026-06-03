Ucciso dopo una lite per l'immondizia a Casal del Marmo il fratello | Assurdo voleva chiarire con i vicini
Un uomo è stato ucciso durante una lite per l’immondizia a Casal del Marmo, a Roma. Il fratello della vittima, presente al momento dell’omicidio, ha riferito che l’uomo voleva chiarire con i vicini. La lite si è sviluppata a pochi passi dalla loro abitazione. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici della discussione.
Il fratello di Luca Di Vito, ucciso da un vicino a pochi passi da casa sua nella zona di Casal del Marmo a Roma, si è precipitato sul posto dove è avvenuto l'omicidio per una banale lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
To get revenge on her cheating ex, she marries his uncle—unaware it was his plan all along!
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