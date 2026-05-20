Trani 15enne senza biglietto colpito con un pugno dall'autista dopo lite sul bus il fratello | Bastava una multa

Un ragazzo di 15 anni, che avrebbe dimenticato il biglietto, è stato colpito con un pugno dall’autista di un autobus durante una discussione. La famiglia del ragazzo afferma che il giovane è disabile e che sarebbe bastata una multa, invece dell’intervento violento. L’autista, invece, sostiene di averlo più volte rimproverato per comportamenti considerati poco civili a bordo del mezzo. La vicenda si è svolta a Trani, generando attenzione sulla gestione dei rapporti tra conducenti e passeggeri minorenni.

La famiglia sostiene che il ragazzo è disabile e avesse semplicemente dimenticato il biglietto ma secondo l'autista era stato più volte rimproverato per comportamenti poco civili sull'autobus. Tra i due è nata una lite tra spintoni e urla fino al pugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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