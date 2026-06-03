Figlia uccide il padre violento l’audio della tragedia risuona in tribunale | Non si picchiano le persone

In tribunale è stato ascoltato l’audio che registra il momento in cui una donna uccide il padre, accusato di violenza. Nel file si sente chiaramente la vittima che urla: “Non si picchiano le persone”. La donna, con le mani sulle orecchie e il volto segnato dalle lacrime, sembra cercare di bloccare i suoni di quella violenza incessante. La registrazione ha suscitato forte emozione tra i presenti.

Lacrime in viso e mani sulle orecchie, come a volersi proteggere da quei suoni, eco di una violenza con cui era diventato impossibile convivere. Così oggi, 3 giugno, Makka Sulaev ha reagito quando, in tribunale, sono stati riprodotti gli audio registrati nelle fasi più concitate della lite a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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