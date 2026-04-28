Durante l'udienza in tribunale, il marito ha espresso parole dure nei confronti della moglie, accusandola di aver causato danni alla famiglia e di averla fatta lavorare molte ore. La discussione si è svolta in un clima teso, con il pubblico presente che ha assistito a momenti di forte emozione. La vicenda riguarda l’uccisione della donna, avvenuta con un coltello, e il procedimento giudiziario si concentra anche sulle accuse di omicidio.

La Spezia, 28 aprile 2026 – “Tu hai rovinato la mia famiglia, la facevi lavorare 40 ore a settimana. Io ti stimavo”. Umberto Efeso, l’uomo che lo scorso 13 agosto uccise a coltellate la moglie Tiziana Vinci, ha rotto il silenzio nel momento meno opportuno: nel corso dell’udienza in Corte d’Assise, durante la deposizione dell’imprenditore Alessandro Laghezza, datore di lavoro dell’autotrasportatore tarantino e proprietario della villa in cui si consumò il femminicidio. 2026 - PROCESSO OMICIDA EFESO - TRIBUNALE Efeso lo ha apostrofato in maniera offensiva e aggressiva, tanto da meritarsi l’allontanamento temporaneo dall’aula, ordinato dalla...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la moglie a coltellate, rabbia e tensione in aula. “Hai rovinato la mia famiglia”

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