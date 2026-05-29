Il gesto di Sofia Krainska | la ginnasta ucraina si copre occhi e orecchie durante l’inno russo – Il video

Durante la cerimonia di premiazione dei Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica, la ginnasta ucraina, arrivata seconda, si è coperta occhi e orecchie mentre veniva eseguito l’inno russo. Il gesto è stato ripreso in un video che ha fatto il giro sui social. Non sono state segnalate altre azioni o dichiarazioni da parte dell’atleta.

Durante la cerimonia di premiazione dei Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica, la ginnasta ucraina Sofia Krainska, classificatasi al secondo posto, ha protestato contro l’esecuzione dell’inno russo coprendosi occhi e orecchie sul podio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariya Muzychenko RG Media (@muzychenko.photos) Un gesto diventato virale. Il gesto, diventato virale in rete, è visibile in immagini diffuse dalla Federazione russa di ginnastica e dal pubblico, relativi alla premiazione svoltasi a Varna, in Bulgaria. Krainska ha voluto così manifestare il proprio dissenso nei confronti della guerra tra Russia e Ucraina, mentre sul gradino più alto del podio veniva premiata la russa Yana Zaikina, vincitrice della medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Open.online

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