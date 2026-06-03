Nella serata del 2 giugno, intorno alle 21, un giovane di 18 anni è stato arrestato a Roma dopo aver ucciso il suo vicino di casa di 57 anni con coltellate. L’episodio è avvenuto in seguito a una discussione nata da motivi condominiali. La lite si è trasformata in violenza e l’aggressore ha colpito ripetutamente la vittima, che è deceduta poco dopo.

Una lite per motivi condominiali è degenerata in omicidio. Nella tarda serata del 2 giugno, intorno alle 21, un 18enne colombiano ha accoltellato a morte il suo vicino 57enne, Luca Di Vito, a seguito di una discussione. È successo nella periferia ovest di Roma, in via Villastellone, in zona Boccea, dove è intervenuta la polizia che ha arrestato il giovane. Secondo le prime ricostruzioni, anche grazie alle testimonianze dei condomini, già in passato tra i due ci sono stati litigi. Stando a quanto riportato da Repubblica, a provocare la lite è stata una disputa protratta nel tempo. A creare rancore tra i due erano stati i bidoni della raccolta differenziata davanti all’abitazione di Luca Di Vito, sistematicamente usati dai condomini di un palazzo poco distante, dove viveva anche il 18enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Uccide a coltellate il vicino 57enne per motivi condominiali: arrestato a Roma 18enne colombiano

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