Un giovane di 18 anni ha ucciso il vicino durante una lite in un condominio di via di Villa Stellone, tra Primavalle e Casal del Marmo, nella periferia ovest di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 e ha portato alla morte della vittima. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Una lite condominiale che sfocia in omicidio. È degenerata in omicidio una lite scoppiata intorno alle 21 in un palazzo di via di Villa Stellone, tra Primavalle e Casal del Marmo, alla periferia ovest di Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. La vittima è un uomo italiano di 54 anni Secondo la prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola.. Sul posto le volanti della questura di Roma, la squadra mobile, la polizia scientifica e il commissariato Aurelio. Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma, 18enne colombiano uccide il vicino: lite condominiale finisce nel sangue

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