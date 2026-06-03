Uccello succiacapre salvato a Capodichino | il raro uccello ' vampiro' era in un hangar

Un esemplare di succiacapre (caprimulgus europaeus), raro uccello migratore protetto dalla legge, è stato recuperato lunedì mattina all'aeroporto di Capodichino di Napoli dalla polizia metropolitana. L'animale si era rifugiato in un hangar della manutenzione aeronautica e non riusciva a volare.Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Un succiacapre all’aeroporto di Capodichino a Napoli: messo in salvo il rarissimo uccello migratoreUn succiacapre, uccello migratore molto raro, è stato trovato all’interno di un hangar all’aeroporto di Capodichino.

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Raro esemplare di uccello 'succiacapre' messo in salvo a CapodichinoLa Polizia Metropolitana di Napoli ha recuperato all'aeroporto di Capodichino un esemplare di succiacapre, un raro uccello migratore. Il pennuto ora è in cura al centro recupero animali selvatici. ansa.it

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