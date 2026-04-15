A volo d' uccello sulla città | escursione ad Altofonte
Nelle vicinanze di Altofonte, si trovano diversi sentieri che attraversano le pendici dei monti nei pressi di Palermo. Tra questi, Pizzo Valle del Fico, Cozzo Orecchiuta e Pizzo Orecchiuta sono percorsi accessibili che conducono fino a Portella Salvatore, che si trova a un’altitudine di 570 metri. Questi tracciati sono spesso scelti da chi desidera esplorare il territorio circostante con escursioni a piedi.
Alle porte di Altofonte, alcuni facili sentieri attraversano le pendici dei monti di Palermo. Si tratta di Pizzo Valle del Fico, Cozzo Orecchiuta e Pizzo Orecchiuta che raggiungono la massima altitudine con Portella Salvatore (570 m.) dove insiste un serbatoio di captazione dell'acqua potabile.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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