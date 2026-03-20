Emanuele Pozzolo ha presentato un esposto contro Fratelli d’Italia riguardo al caso Delmastro e alle indagini sullo sparo di Capodanno. L’ex deputato ha dichiarato che il partito applica due pesi e due misure e ha affermato di essere garantista in ogni occasione, non solo quando gli fa comodo. La vicenda riguarda anche accuse di ingiustizie nei confronti dell’ex parlamentare.

Emanuele Pozzolo torna a criticare apertamente Fratelli d’Italia e l’ex amico e collega Andrea Delmastro, denunciando un “doppio standard” all’interno del partito. L’ex deputato, oggi passato a Futuro Nazionale, interviene dopo le polemiche che hanno coinvolto il sottosegretario alla Giustizia. E lo fa con toni netti: “Io sono garantista al cento per cento, a differenza di molti dentro FdI”. Pozzolo contro Delmastro: “Non gioisco, ma noto un doppio standard” In un’intervista a La Repubblica, Pozzolo chiarisce subito di non provare soddisfazione per le difficoltà politiche incontrate da Delmastro. “Non mi è scappato neanche un sorriso”, afferma sottolineando di conoscere bene cosa significhi finire sotto pressione mediatica e politica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Emanuele Pozzolo contro FdI per il caso Delmastro, accusa sullo sparo di Capodanno: "E lui è intoccabile"

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Temi più discussi: Io espulso, Delmastro resta: lui è protetto dai vertici FdI; Pozzolo: FdI garantista con Delmastro ma non con me, lui nel partito è un intoccabile; Aiuti il suo governo dando le dimissioni; Delmastro, il locale del mafioso e gli altri guai del sottosegretario: dal caso Cospito a Pozzolo.

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