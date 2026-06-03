US Polo Assn lancia la borsa 2 in 1 | eleganza heritage e funzionalità per la Primavera Estate 2026

Una nuova borsa 2 in 1 della linea Middleton è stata presentata per la PrimaveraEstate 2026. La borsa combina un design moderno con dettagli artigianali e può essere usata in due modalità diverse. È realizzata con materiali che richiamano lo stile heritage del Polo, offrendo sia eleganza che praticità. La collezione si rivolge a chi cerca un accessorio versatile e di tendenza per la stagione.

U.S. Polo Assn. presenta la borsa 2 in 1 della linea Middleton per la PrimaveraEstate 2026: design contemporaneo, dettagli artigianali e versatilità ispirata al mondo heritage del Polo. Per la PrimaveraEstate 2026, U.S. Polo Assn. firma una collezione di borse e accessori pensata per chi vive la quotidianità con ritmo dinamico e stile impeccabile. L’ispirazione arriva dall’ American Style più autentico, reinterpretato attraverso linee pulite, materiali morbidi e dettagli che richiamano l’eleganza sportiva del brand. Tra le proposte spicca la linea Middleton, che rilegge in chiave contemporanea l’anima heritage del marchio. Realizzata in morbida similpelle con interno in camoscio, Middleton unisce leggerezza e struttura, valorizzata da cuciture eseguite a mano che sottolineano la cura artigianale del prodotto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - U.S. Polo Assn. lancia la borsa 2 in 1: eleganza heritage e funzionalità per la Primavera/Estate 2026

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