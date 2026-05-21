US POLO ASSN presenta Middleton la nuova borsa 2 in 1
U.S. POLO ASSN introduce Middleton, una nuova borsa 2 in 1. La borsa combina elementi di eleganza classica ispirata al mondo del polo con design più essenziali e pratici. La collezione si distingue per la capacità di adattarsi a diverse occasioni grazie alle sue caratteristiche funzionali e allo stile raffinato. Middleton si presenta come un accessorio versatile, pensato per chi cerca un connubio tra praticità e un tocco di classe. La presentazione è stata annunciata tramite comunicati ufficiali del brand.
C ’è un tipo di eleganza che nasce dal DNA del brand. È con questo spirito che coniuga lo chicness del polo con pezzi più semplici che U.S. POLO ASSN. crea stagione dopo stagione la propria identità. E per la PrimaveraEstate 2026 trova la sua massima espressione nella Middleton, la nuova borsa che si contraddistingue per dettagli iconici, spirito dinamico e praticità. Heritage e contemporaneità. La Middleton reinterpreta in chiave contemporanea l’anima del brand. La similpelle morbida e l’interno scamosciato creano quell’equilibrio armonioso tra leggerezza e struttura. Le cuciture realizzate a mano valorizzano il savoir faire, mentre lo stemma in metallo a ferro di cavallo riporta alla mente l’immaginario equestre, da sempre associato al brand per via del polo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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