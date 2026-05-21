US POLO ASSN presenta Middleton la nuova borsa 2 in 1

U.S. POLO ASSN introduce Middleton, una nuova borsa 2 in 1. La borsa combina elementi di eleganza classica ispirata al mondo del polo con design più essenziali e pratici. La collezione si distingue per la capacità di adattarsi a diverse occasioni grazie alle sue caratteristiche funzionali e allo stile raffinato. Middleton si presenta come un accessorio versatile, pensato per chi cerca un connubio tra praticità e un tocco di classe. La presentazione è stata annunciata tramite comunicati ufficiali del brand.

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