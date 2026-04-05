US Polo Assn presenta la Primavera Estate 2026

U.S. Polo Assn. ha presentato la collezione PrimaveraEstate 2026, ispirata alla città di Charleston. La linea include calzature, borse e accessori caratterizzati da un mix di elementi tradizionali e moderni. La collezione combina dettagli di heritage con innovazioni di design, puntando a offrire uno stile che unisce passato e presente. La proposta si rivolge a chi cerca capi e accessori con un richiamo alla cultura americana.

U.S. Polo Assn. lancia la collezione PrimaveraEstate 2026 ispirata a Charleston: footwear, borse e accessori tra heritage e innovazione. U.S. Polo Assn., marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), svela la nuova Collezione PrimaveraEstate 2026, un viaggio visivo e stilistico che affonda le radici nella cultura della East Coast americana. La campagna è ambientata a Charleston, perla del South Carolina, dove le facciate pastello di Rainbow Row, le atmosfere costiere e il fascino dell’ Hyde Park Polo Club diventano scenografia naturale dei nuovi look. Una scelta che ribadisce il legame autentico tra il brand e lo spirito del polo, sport e lifestyle fusi in un’unica identità riconosciuta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - U.S. Polo Assn. presenta la Primavera/Estate 2026 Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026La SS26 di Gutteridge unisce tradizione sartoriale, ricerca nei materiali e nuove cromie per un menswear moderno, raffinato e funzionale La... Leggi anche: U.S. Polo Assn. ha festeggiato il suo debutto come Official Jersey and Apparel Partner della 41ª Snow Polo World Cup St. Moritz Europa nel mirino di U.S. Polo assnU.S. Polo assn punta alla crescita in Europa. Nel continente il brand sotto le ali della Uspa-United States polo association, ha più che raddoppiato il business nell’ultimo triennio, stilando nuovi ... milanofinanza.it Italia Polo Challenge, trionfo di U.S. Polo Assn. su AposeSuccesso di pubblico straordinario per la tappa di courmayeur Roma, 20 gen. - Oltre 1.800 persone hanno assistito alla quattro giorni di grande Polo internazionale alle pendici del Monte Bianco. Il ... msn.com