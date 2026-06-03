Un trio italiano, composto da Simone Mulattieri, Giacomo Lomasti e Matteo Gattoronchieri, sta lavorando al progetto ‘Cover me’. La band, formata da musicisti provenienti da uno studio spezzino, si ispira al sound di Bruce Springsteen. Attualmente, stanno promuovendo il loro brano attraverso concerti e social media, con l’obiettivo di portare il loro rock fino alle strade di New York.

Da uno studio spezzino alle strade di New York, nel nome del rock del New Jersey. C’è una totale venerazione per Bruce Springsteen dietro la nascita dei Twilight, trio composto da Simone Mulattieri (chitarra e voce), Giacomo Lomasti (basso) e Matteo Gattoronchieri (batteria). La band spezzina è in corsa per l’ultimo atto di ‘Cover Me’, il contest nazionale promosso dall’associazione Noi & Springsteen: la giuria della sesta edizione ha esaminato trentadue proposte da tutta Italia, inserendo il gruppo ligure tra i venti semifinalisti ammessi alla fase del voto popolare. I tre musicisti, attivi da molti anni sul territorio in differenti formazioni, hanno deciso di unire le forze e fondare questo progetto proprio per il concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Twilight in corsa per ’Cover me’. Sulle orme tracciate da The Boss

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