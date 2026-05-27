In centro storico un tour guidato e una degustazione d' eccezione sulle orme di Leonardo da Vinci

Sabato 30 maggio si terrà una visita guidata nel centro storico, con una degustazione, dedicata a Cesena. Durante l’evento, i partecipanti saranno accompagnati da una rappresentazione di Leonardo da Vinci, che condurrà il gruppo lungo le vie del centro storico e sulle antiche mura fino alla Rocca Malatestiana. La visita ripercorre i luoghi che il genio toscano conosceva bene, offrendo un’esperienza immersiva nel passato della città.

Sabato 30 maggio è in programma un’originale visita alla scoperta di Cesena. Sarà Leonardo "in persona" ad accompagnare i visitatori per le strade del centro storico, sulle antiche mura fino all’imponente Rocca Malatestiana: luoghi che il genio toscano conosceva bene. Infatti, nei primissimi del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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