Torna la corsa Sulle orme del rispetto in memoria di Elisa Bravi | il ricavato ai figli delle vittime di femminicidio
Sabato a Mezzano si terrà la quarta edizione della corsa podistica intitolata “Sulle orme del rispetto”, dedicata alla memoria di Elisa Bravi. L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati ai figli delle donne vittime di femminicidio. La manifestazione coinvolgerà partecipanti di diverse età e prevede un percorso attraverso le strade del paese. I ricavi derivanti dall’iscrizione saranno devoluti alle famiglie delle vittime, contribuendo a sostenere i minori colpiti da tali tragedie.
Sabato a Mezzano si svolgerà la quarta edizione della corsa podistica in memoria di Elisa Bravi “Sulle orme del rispetto”. L’iniziativa nasce da un’idea di Alessandra Fonsetti, del gruppo “Una panchina per Elisa”, con il duplice intento di tenere vivo il ricordo di Elisa Bravi, vittima di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
¡Renació! Ella pensó que él rogaría de rodillas, pero él se fue sin mirar atrás!
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