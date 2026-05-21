Torna la corsa Sulle orme del rispetto in memoria di Elisa Bravi | il ricavato ai figli delle vittime di femminicidio

Sabato a Mezzano si terrà la quarta edizione della corsa podistica intitolata “Sulle orme del rispetto”, dedicata alla memoria di Elisa Bravi. L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati ai figli delle donne vittime di femminicidio. La manifestazione coinvolgerà partecipanti di diverse età e prevede un percorso attraverso le strade del paese. I ricavi derivanti dall’iscrizione saranno devoluti alle famiglie delle vittime, contribuendo a sostenere i minori colpiti da tali tragedie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui