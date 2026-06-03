Oggi è stato pubblicato un articolo che evidenzia come la Juventus abbia speso molto senza ottenere risultati concreti. Si parla di un attaccante, molto atteso, che non ha mai dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, nonostante un investimento significativo. La società ha pagato più di tutti, tranne che per un altro giocatore, ma il rendimento in campo non è mai stato all’altezza dei costi.

2026-06-03 17:37:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Non c’è fallimento più costoso di una promessa che non diventa mai realtà. È una frase che sembra scritta apposta per raccontare la parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’avventura dell’attaccante serbo in bianconero è arrivata ai titoli di coda lasciando dietro di sé una lunga scia di aspettative tradite, occasioni mancate e numeri che fanno riflettere. Quando nel gennaio 2022 la Juventus decise di strapparlo alla Fiorentina, l’operazione venne presentata come il colpo destinato a inaugurare una nuova era. E i gol contro Verona e Villarreal illusero tutti. A distanza di quattro anni, invece, resta l’impressione di una delle operazioni più deludenti e onerose della storia recente del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Vlahovic, fallimento e paradosso Juve: solo CR7 pagato di più, ma dal mercato mai niente di meglio

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