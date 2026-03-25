Niente più paradosso Napoli col mercato a saldo zero la Figc ha dato il via libera all’uso delle riserve di utili
La Figc ha approvato nuove norme sui controlli economico-finanziari dei club professionistici, consentendo alle società di coprire eventuali squilibri di bilancio utilizzando le riserve di utili. Questa modifica elimina le restrizioni precedenti e permette alle società di operare con maggiore libertà in ambito finanziario, senza più il vincolo del mercato
La Figc ha approvato delle modifiche sui controlli economico-finanziari dei club professionistici, introducendo novità sulla copertura di squilibri di bilancio da parte delle società e rimuovere eventuali restrizioni federali. Lo stesso tema era stato discusso quando al Napoli fu bloccato il calciomercato invernale costringendolo al mercato “a saldo zero”. Come riportato da Calcio e Finanza: Si è arrivati ad una delle modifiche più significative tra quelle varate la scorsa settimana: l’apertura all’utilizzo delle riserve di utili come strumento per riequilibrare la situazione finanziaria dei club, a determinate condizioni e con precisi vincoli societari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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