2026-03-22 16:37:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Alessio Tacchinardi, con la sua Juve nel cuore e la racchetta da padel in mano, alla Mediolanum Padel Cup, dove è sceso in campo per una sfida con vecchi amici in bianconero, da Nic Amoruso a Mark Iuliano, con la partecipazione di Alessandro Melli. Partiamo dalla cosa di maggior attualità, la corsa a tre per la Champions. c’è la sua Juve che frena, il Como che vola e la Roma in crisi. Come la vede Ale Tacchinardi? “La Roma è sicuramente in grande difficoltà, ma ieri la Juve non vincendo con il Sassuolo le ha dato una grossa mano per restare in corsa. La Juve non può permettersi di andare in Champions perché di errori ne ha fatti tanti e ne ha commesso uno grave con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Juve, dal mercato servono i big. Altri non servono a niente…”

Articoli correlati

Leggi anche: Bucciantini su Spalletti: «Juve migliorata grazie al suo arrivo. Il mercato? Ai bianconeri servono questi giocatori»

Prima pagina Tuttosport: “Milan, Füllkrug l’anti-Pio: ecco a cosa servono i 9”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026.

Contenuti e approfondimenti su Tuttosport Juve dal mercato servono i...

Temi più discussi: Spalletti, la firma Juve è dietro l’angolo: arrivano Chiellini e un mercato… da Champions; Spalletti e la Juve, fumata bianca e all-in mercato: il patto Champions per rifare la squadra; Da Saputo a Carnevali, ora piomba la Juve: l'ultima idea da 30 milioni per Spalletti; Spalletti show sul mercato Juve: Voi lo fareste? Mi sento un idiota. Infortuni? Io bugiardo!.

La Juventus pecca di superbia e immaturità: in tutto sono 16 i punti buttati per questi atteggiamenti (Tuttosport)La Juventus ha salutato la Champions pareggiando 1 a 1 contro un Sassuolo falcidiato dalla pertosse. La colpa? La superbia e l'immaturità ... ilnapolista.it

Dal sondaggio Theo Hernandez al cavallo di ritorno: Juve, esperienza mercato in corsiaProspetti e veterani, intersecati tra loro in un organico che promette di coltivare il talento e, al contempo, di competere fin da subito per lo scudetto. Questa la linea tracciata da Spalletti con i ... msn.com

Una vittoria che consente alla squadra di Fabregas di salire a quota 57 punti, consolidare il combattuto quarto posto e allungare su Roma (con una partita in meno) e Juve. #Tuttosport #ComoPisa #ChampionsLeague x.com

Oggi il Como può andare a +3 #Tuttosport facebook