La tifoseria del Milan ha organizzato una protesta a Times Square, con l’installazione di schermi che pubblicizzano l’inizio dei Mondiali. L’azione si svolge a New York e mira a evidenziare il malcontento dei supporter. La manifestazione coinvolge i sostenitori della squadra e si svolge in un luogo simbolico della città. Non sono stati segnalati incidenti o altri episodi rilevanti durante l’evento.

Il malcontento della tifoseria del Milan scavalca i confini nazionali e si prepara a colpire direttamente il cuore dell’impero finanziario di Gerry Cardinale. Secondo quanto appreso in esclusiva da fonti vicine alla nostra redazione, una coalizione formata dalle principali componenti del tifo organizzato rossonero ha pianificato una clamorosa protesta visiva a New York, che prenderà ufficialmente il via il giorno dell’inizio dei Mondiali tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’obiettivo dei sostenitori milanisti è quello di sfruttare la gigantesca cassa di risonanza del torneo iridato per mostrare al pubblico americano, e ai vertici del fondo RedBird, il profondo dissenso che sta lacerando l’ambiente in Italia dopo i recenti scossoni societari. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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