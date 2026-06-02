I tifosi del Milan hanno invaso i muri della città con scritte di protesta contro la proprietà americana del club. La manifestazione si è svolta in diverse zone, con messaggi che criticano la gestione e chiedono maggior attenzione alle esigenze dei supporter. Tra le scritte compare anche l’idea di un messaggio da mostrare in Times Square. La protesta si è intensificata nel corso della giornata, attirando l’attenzione di passanti e media locali. Nessun incidente è stato segnalato fino a questo momento.

Milano, 2 giugno 2026 – La protesta dei tifosi del Milan contro la proprietà Usa assume toni sempre più duri. In questi ultimi giorni sono comparse diverse scritte sui muri di Milano, a prendere di mira Gerry Cardinale, il fondatore di Red Bird, attuale proprietario del club rossonero, insieme ad alcuni dei suoi collaboratori principali. Dopo il flop sportivo, con la mancata qualificazione in Champions League, e la tabula rasa imposta dal manager italoamericano, che ha fatto fuori praticamente tutti i vertici di società e staff tecnico, salvo il presidente Paolo Scaroni, i supporter rossoneri osservano con sconcerto le ultime manovre, all’insegna di una confusione che sembra totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cardinale go home: la protesta dei tifosi del Milan invade i muri. E spunta l’idea di un messaggio in Times Square

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