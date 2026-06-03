Tutto pronto per Automoto Napoli expo Esposte più di 1.000 auto di eccellenza e tante attrazioni

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà Automoto Napoli expo con oltre 1.000 auto di eccellenza esposte. L’evento si svolge in quattro giorni e presenta un’ampia selezione di veicoli. Sono previste numerose attrazioni legate al mondo dell’automobilismo. La manifestazione è pronta ad accogliere visitatori e appassionati di auto di tutte le età.

Al via la seconda edizione di Automoto Napoli expo, la fiera dei motori a due e quattro ruote più importante d’Italia che avrà luogo alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 4 fino a domenica 7 giugno. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori, sono attese stavolta nei quattro giorni della manifestazione circa 100 mila persone. Saranno esposte più di 1.000 auto di eccellenza, supercar e dei marchi più iconici come Ferrari e Lamborghini, nonché moto dalle altissime prestazioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Tutto pronto per Automoto Napoli expo: da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Mostra d’Oltremare di NapoliDal 4 al 7 giugno si svolge la seconda edizione di Automoto Napoli expo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Dal 4 giugno alla Mostra d’Oltremare la seconda edizione di Automoto Napoli expoDal 4 al 7 giugno, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si svolge la seconda edizione di Automoto Napoli expo.

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