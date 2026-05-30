Dal 4 giugno alla Mostra d’Oltremare la seconda edizione di Automoto Napoli expo

Dal 4 al 7 giugno, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si svolge la seconda edizione di Automoto Napoli expo. La fiera, dedicata ai motori a due e quattro ruote, si tiene per quattro giorni consecutivi. L’evento è uno dei più importanti in Italia nel settore e presenta esposizioni di veicoli, accessori e tecnologie legate al mondo delle automobili e delle moto.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via la seconda edizione di Automoto Napoli expo, la fiera dei motori a due e quattro ruote più importante d’Italia che avrà luogo alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 4 fino a domenica 7 giugno. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori, sono attese stavolta nei quattro giorni della manifestazione circa 100 mila persone. Saranno esposte più di 1.000 auto di eccellenza, supercar e dei marchi più iconici come Ferrari e Lamborghini, nonché moto dalle altissime prestazioni. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma giovedì 4 giugno alle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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PRESENTAZIONE: AUTO MOTO NAPOLI EXPO 2026

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Auto Moto Napoli Expo alla Mostra D'OltremareDal 4 al 7 giugno 2026 si svolgerà alla Mostra D’Oltremare di Napoli l’evento Auto Moto Napoli Expo.

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