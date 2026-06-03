Tutti pazzi per Hyrox il nuovo fenomeno globale dell’allenamento funzionale

Hyrox si sta diffondendo rapidamente tra gli appassionati di fitness, diventando un fenomeno globale. La disciplina combina esercizi di allenamento funzionale in competizioni che coinvolgono corsa e workout specifici. È presente in molte palestre e viene condivisa attivamente sui social network. La popolarità del metodo è in crescita, con partecipanti che si sfidano in eventi pubblici e privati. La disciplina si rivolge a un pubblico vario e si sta espandendo anche in paesi non europei.

L’Hyrox, la nuova disciplina di tendenza che sta spopolando nelle palestre, sui social network e tra gli appassionati di fitness di tutto il mondo. Questo nuovo sport ibrido, nato in Germania nel 2017, combina l’allenamento cardio con il sollevamento pesi ad alta intensità, offrendo una formula accessibile ma estremamente impegnativa. La competizione si basa su un format standardizzato a livello globale, identico in ogni città in cui si svolge, da Parigi fino a Dubai. La gara prevede un percorso preciso che alterna otto chilometri di corsa a otto diverse stazioni di allenamento funzionale. Nello specifico, i partecipanti devono correre un chilometro prima di affrontare ciascun esercizio, ripetendo lo schema per otto volte consecutive. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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