The Go! Go! Pig! è il nuovo fenomeno del web pronto a conquistarci tutti
Una nuova mascotte italiana sta facendo breccia nel web, grazie alla sua simpatia. Il personaggio si chiama Go! Go! Pig! ed è diventato rapidamente un fenomeno online. La sua presenza si sta diffondendo sui social media, attirando l’attenzione di utenti di tutte le età. Nessuna informazione è ancora disponibile sui dettagli ufficiali o sulle modalità di diffusione, ma il suo successo sta crescendo di giorno in giorno.
Una nuova mascotte del web sta arrivando per conquistarci tutti grazie alla sua simpatia ed è tutto italiano. Mentre cresce l’attesa per la Coppa del Mondo FIFA 2026, vertice del calcio internazionale maschile, il campo da gioco si accende anche sul web. The GoGoPig, la serie animata creata dallo studio italiano Maga Animation, è nel vivo della sua stagione dedicata al calcio. Un appuntamento settimanale su YouTube che sta accompagnando bambini e famiglie verso il grande evento mondiale. Un fenomeno da 75.000 iscritti. Con oltre 75.000 follower al seguito, il canale ufficiale di The GoGoPig si conferma un punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità legato al mondo dello sport. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Why Sitting With My Pigs Calms My Nervous System | Co-Regulation With Pigs
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