Esplode la Bikini Boat mania Tutti pazzi per il nuovo salotto galleggiante dell' estate
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Dimenticate per un attimo il classico immaginario della Riviera, fatto di file di ombrelloni e folle di turisti che si accalcano in riva al mare. Quest’anno, a Rimini, la vera tendenza dell’estate sarà consumare un aperitivo direttamente in un salotto galleggiante, nell'invaso del ponte di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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