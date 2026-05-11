Tavola dei 300 Coast to Coast pronto il programma della Terza edizione

È stato annunciato il programma della terza edizione di La Tavola dei 300, una manifestazione enogastronomica promossa dall’Associazione Ristoratori Lubrensi. La kermesse si svolge nei borghi storici di Massa Lubrense, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni culinarie locali. La manifestazione coinvolge diversi ristoranti e prevede una serie di eventi e degustazioni che si terranno nelle prossime settimane.

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Riccardo Siano. Fico: Un reporter sempre in prima linea Pronto il programma della III edizione di La Tavola dei 300, la kermesse enogastronomica organizzata dall’Associazione Ristoratori Lubrensi, per la promozione degli antichi borghi di Massa Lubrense. L’evento, in programma il 16 e 17 giugno, per l’edizione 2026 sarà Coast to Coast, con doppia tappa sul mare. Il 16 giugno a Marina della Lobra e il 17 giugno a Marina di Puolo. Due luoghi incantevoli, dove la magia della natura incontaminata si mescolerà a buona musica e ai sapori tipici locali, presentati con ricette sopraffine da ben 60 ristoratori in campo; tra stellati, osterie slow food, pizzerie rinomate e locali storici massesi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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