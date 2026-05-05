C'è il piccolo muso di un coniglio bianco e un cane nella sua cuccia, un gatto che sembra in posa e anche un diavolo della Tasmania. Animali accumunati dall’essere morti e ai quali i loro padroni hanno voluto rendere omaggio. Con dei manifesti apparsi su un muro nel centro storico di Perugia. Il «necrologio degli animali» si legge sulla bacheca. Perché anche loro «meritano memoria» spiega chi ha voluto questa iniziativa. I fogli sono stati appesi su una plancia dedicata ai manifesti in via della Viola, a pochi passi dal cuore del capoluogo umbro e non a caso ancorata alla pietra. Una strada dove convivono ancora le abitazioni con diverse attività commerciali e artigianali.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A Perugia il necrologio degli animali, "meritano memoria": cani, gatti, conigli e un diavolo della Tasmania nelle foto sui manifesti

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