Attaccato e ucciso da uno squalo | muore a 38 anni Steven Mattaboni

Un uomo di 38 anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo bianco mentre faceva pesca subacquea al largo di Horseshoe Reef, vicino a Rottnest Island, in Australia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio. La vittima, di origini valtellinesi, è stata attaccata mentre si trovava in mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Tragedia al largo di Horseshoe Reef, vicino alla celebre Rottnest Island, non lontano da Perth, in Australia, dove un uomo di 38 anni di origini valtellinesi, Steven Mattaboni, è stato attaccato e ucciso da uno squalo bianco mentre era impegnato in un'uscita di pesca subacquea.La. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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BAMBINO ATTACCATO DA UNO SQUALO, FERITE GRAVISSIME ALLE GAMBE: È IN CONDIZIONI CRITICHE

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Uomo attaccato e ucciso da uno squalo in Australia: è il secondo caso in una settimanaUn uomo è stato ucciso da uno squalo mentre nuotava in una secca nel nord-est dell’Australia.

Temi più discussi: 38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: Una scena orribile; Attaccato da squalo bianco durante la pesca subacquea, Steven Mattaboni ucciso davanti agli amici in Australia; Sub muore dopo l'attacco di uno squalo di 5 metri: divorato sotto gli occhi degli amici; Ucciso da uno squalo bianco, il 38enne Steven Mattaboni stava pescando: divorato davanti agli amici.

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