Turista denuncia attacco di squalo in Sardegna | Mordicchiato cinque volte come se mi stesse assaggiando

Un turista francese di 28 anni ha riferito di essere stato attaccato da uno squalo pinna nera durante una visita in Sardegna. L’uomo ha detto di essere stato morso cinque volte, ma senza riportare ferite. L’incidente è avvenuto in mare e ha costretto il turista a uscire dall’acqua per mettersi in salvo. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni gravi.

Il racconto di un 28enne francese che si è trovato faccia a faccia con uno squalo pinna nera che lo ha mordicchiato 5 volte senza causargli ferite costringendolo però a fuggire dall’acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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