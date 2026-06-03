Turismo | Visit Lazio parte campagna in 14 grandi stazioni per promuovere territorio

È stata avviata una nuova campagna di promozione turistica del Lazio, denominata Visit Lazio, con un logo che raffigura cinque cuori stilizzati di colori diversi, disposti a formare un fiore. La campagna sarà diffusa in 14 grandi stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di valorizzare il territorio regionale. La strategia mira a promuovere le attrazioni e le destinazioni del Lazio attraverso questa presenza nelle principali aree di transito.

La campagna di promozione turistica del Lazio, intitolata Visit Lazio, è stata lanciata oggi con un nuovo logo che rappresenta cinque cuori stilizzati di diversi colori, ciascuno dedicato a un capoluogo della regione, formando un fiore. Questa presentazione ha avuto luogo stamattina presso la stazione Termini di Roma, dove è stato proiettato un video in uno stand dedicato, illustrando i luoghi più affascinanti delle province di Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo e Roma. La campagna è stata avviata simultaneamente in tutte le 14 principali stazioni italiane, tra cui Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Tuscania, Italy | A Medieval Hilltop Town Steeped in 2,500 Years of Etruscan History

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