Il tesoro italiano del turismo | 6mila borghi unici al mondo da valorizzare Parte la campagna di FdI

Da secoloditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto si affaccia nel panorama turistico italiano, puntando sulla valorizzazione di oltre 6.000 borghi storici sparsi in tutto il paese. La proposta, promossa dal partito di governo, mira a sviluppare idee e iniziative per rafforzare l’attrattività di queste località spesso poco conosciute ma ricche di storia e bellezza. L’obiettivo è coinvolgere le comunità locali e creare sinergie tra enti e operatori per promuovere il turismo nei piccoli centri italiani. La campagna è stata annunciata di recente e si concentra sulle potenzialità di queste zone.

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Il turismo decolla, anche nel suo piccolo, nella sua dimensione di paese. E Fratelli d’Italia ci scommette su idee, progetti e sinergie dei piccoli centri italiani, spesso storici, quasi sempre bellissimi. “Oggi presentiamo la campagna nazionale di Fratelli d’Italia, ‘ L’Italia dei borghi’, che promuoveremo su tutti i territori. I Borghi, i cammini religiosi, i piccoli comuni a vocazione turistica e le aree interne contribuiscono al nostro PIL per oltre 5 miliardi di euro, rappresentano, dunque, un grande valore aggiunto per la nostra economia e favoriscono la sostenibilità del settore, attraverso la delocalizzazione dei flussi turistici. Il governo Meloni e il ministero del Turismo hanno investito tantissimo nella valorizzazione delle aree interne e dei 6mila splendidi borghi italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il “tesoro” italiano del turismo: 6mila borghi unici al mondo da valorizzare. Parte la “campagna” di FdI
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