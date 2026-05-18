Il tesoro italiano del turismo | 6mila borghi unici al mondo da valorizzare Parte la campagna di FdI

Un nuovo progetto si affaccia nel panorama turistico italiano, puntando sulla valorizzazione di oltre 6.000 borghi storici sparsi in tutto il paese. La proposta, promossa dal partito di governo, mira a sviluppare idee e iniziative per rafforzare l’attrattività di queste località spesso poco conosciute ma ricche di storia e bellezza. L’obiettivo è coinvolgere le comunità locali e creare sinergie tra enti e operatori per promuovere il turismo nei piccoli centri italiani. La campagna è stata annunciata di recente e si concentra sulle potenzialità di queste zone.

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