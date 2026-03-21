Turismo campagna di primavera | Marche nelle stazioni con Tamberi

Nelle stazioni italiane, le Marche hanno scelto di puntare su Gianmarco Tamberi come testimonial della campagna di primavera dedicata al turismo. L’atleta viene mostrato in diverse stazioni, promuovendo la regione e le sue attrattive in vista della nuova stagione. La campagna mira a valorizzare le Marche e a invogliare i viaggiatori a visitare la zona durante i mesi più caldi.

L’immagine di Gianmarco Tamberi nelle principali stazioni italiane come testimonial delle Marche. Da lunedì via alla nuova campagna di comunicazione promossa dall’ Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) con Grandi Stazioni Retail, per “portare il brand Marche nel cuore del traffico ferroviario nazionale, intercettando milioni di viaggiatori nei principali hub con una pianificazione studiata per massimizzare visibilità e impatto”, scrive la Regione. Si sa che gli snodi ferroviari rappresentano uno degli ambienti a più alta concentrazione di pubblico: ogni anno milioni di persone transitano negli scali principali, rendendoli una vetrina strategica per la promozione territoriale, e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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